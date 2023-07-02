Военное обозрение

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  • Silver Kont
    Да выдадут им всем скоро губозакаточные машинки, и дело закончится по тихому...Командующий ВМСУ ...
  • Леонид Попивняк
    ....)))))....а следом атомные подводные лодки и авианосцы))))))))Командующий ВМСУ ...
  • Владимир Андрианов
    Я не понял, Неижпопа, это фамилия или погоняло? Если фамилия, о чем вообще он может рассказывать, пусть идет в неижпо...Командующий ВМСУ ...

Так называемый «марш справедливости» – звонок для России

Так называемый «марш справедливости» – звонок для России

«Наш мир – мир символов и знаков. Тяжкая судьба ждет тех, кто, словно неграмотный, смотрит и не видит, и как глухой, слушает и не слышит».

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