☝️☝️☝️ Петербургский международный экономический форум. Вызовы, которые стоят перед Россией, не останавливают наше завтра.
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☝️☝️☝️ Петербургский международный экономический форум. Вызовы, которые стоят перед Россией, не останавливают наше завтра.