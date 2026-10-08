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Man accused in Cornell rape case seeks New York AG' James' removal

One of the men accused of raping a former Cornell University student is seeking to remove New York Attorney General Letitia James from the case.

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