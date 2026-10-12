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Царьград

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Школьник проехал 5 км на сцепке электрички в Челябинске

Школьник проехал 5 км на сцепке электрички в Челябинске

Четырнадцатилетнего школьника из Челябинска, проехавшего 30 сентября около пяти километров на сцепке вагонов электрички от остановки «239-й километр» до станции Шагол, вычислили по видеозаписи, которую он сам выложил в интернет.

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