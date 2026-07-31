Наше Ховрино
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Наше Ховрино

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В Ховрине сотрудники «Московской безопасности» вернули матери потерявшегося ребёнка

В районе Ховрино произошла история, которая могла закончиться трагедией, но благодаря бдительности сотрудников городской службы ГКУ «Московская безопасность», оперативно разыскавших потерявшегося ребенка, завершилась благополучно.

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