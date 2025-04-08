Домашний хлеб на завтрак: мягкий изнутри и хрустящий снаружи. Лучший рецепт теста

Аромат свежей выпечки — это магия, способная остановить время. Особенно когда речь идёт о булочках. Кажется, нет ничего проще: немного теста, капля терпения, щепотка любви — и вот на столе появляется мягкая, румяная булочка, от которой невозможно оторваться.
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