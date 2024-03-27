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Экс-глава МО Франции за слова о войсках на Украине назвал Макрона нарциссом

Экс-глава МО Франции за слова о войсках на Украине назвал Макрона нарциссом

Бывший французский министр обороны Эрве Морен в интервью для издания Point назвал президента Эммануэля Макрона «ребенком-королем» и «нарциссом» из-за его недавних заявлений о возможной отправке войск на Украину.

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