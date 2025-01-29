БлокнотРУ Власти Подмосковья собираются сделать условия получения жилищных сертификатов более строгими.
Рожденные в Подмосковье — в приоритете: власти Московской области пересмотрят условия выдачи жилищных сертификатов
Комментарии
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Александр Зиборов
Нельзя дарить государственные квартиры представителям тех республик, в которых орали "Чемодан - Вокзал - Россия". За это по сей день никто не наказан, ни один человек?! Хотя в результате этого много миллионов русскоязычных вынуждены были уехать, бросив свои квартиры. Многие из них, как и россияне, живут в коммуналках, общежитиях или в клетушках. Не тем чиновники делают царские подарки – квартиры. Похоже на цинизм и откровенное глумление...
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6 час.
Александр Зиборов
Во всей России гости с юга стали хозяевами. Всё для них...
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6 час.
Ника
Только для коренного населения должны быть различные социальные блага.
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4 час.
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