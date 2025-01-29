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Рожденные в Подмосковье — в приоритете: власти Московской области пересмотрят условия выдачи жилищных сертификатов

Рожденные в Подмосковье — в приоритете: власти Московской области пересмотрят условия выдачи жилищных сертификатов

БлокнотРУ Власти Подмосковья собираются сделать условия получения жилищных сертификатов более строгими.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Нельзя дарить государственные квартиры представителям тех республик, в которых орали &quot;Чемодан - Вокзал - Россия&quot;. За это по сей день никто не наказан, ни один человек?! Хотя в результате этого много миллионов русскоязычных вынуждены были уехать, бросив свои квартиры. Многие из них, как и россияне, живут в коммуналках, общежитиях или в клетушках. Не тем чиновники делают царские подарки – квартиры. Похоже на цинизм и откровенное глумление...
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