В Татарстане время ожидания в очереди при регистрации собак не превысит 15 минут

В Татарстане разработан административный регламент для обязательной регистрации собак. Проект документа подготовило Главное управление ветеринарии при Кабинете Министров РТ, в настоящее время он проходит антикоррупционную экспертизу.
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