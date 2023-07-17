В Клетне пьяный водитель сбил на обочине женщину, мужчину и 6-летнюю девочку

По предварительной информации, 33-летний водитель Ford Focus двигался к автовокзалу, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на трех пешеходов, после чего с места происшествия скрылся (впоследствии установлен), - рассказа .
По предварительной информации, 33-летний водитель Ford Focus двигался к автовокзалу, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на трех пешеходов, после чего с места происшествия скрылся (впоследствии установлен), - рассказа .
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