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В Клетне пьяный водитель сбил на обочине женщину, мужчину и 6-летнюю девочку

В Клетне пьяный водитель сбил на обочине женщину, мужчину и 6-летнюю девочку

По предварительной информации, 33-летний водитель Ford Focus двигался к автовокзалу, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на трех пешеходов, после чего с места происшествия скрылся (впоследствии установлен), - рассказа .

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