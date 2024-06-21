Роскачество рассказало, как уберечься от ботулизма

МОСКВА, 21 июня, ФедералПресс. В Роскачестве дали разъяснения, как избежать заражения ботулизмом – опасным заболеванием, вызываемым бактериями Clostridium botulinum, которые могут попасть в организм человека с пищей.
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