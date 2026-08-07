Скандалы вокруг Зеленского множатся. Запад отвернется от Украины

Авторитет украинского лидера подрывает целая вереница скандалов. ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> В спартански обставленной четырехкомнатной квартире на 18-м этаже дома по адресу улица Грушевского, 9а в Киеве несколько бизнесменов с хорошими связями собрались обсудить сделки с участием влиятельнейших политиков и чиновников Украины.