Скандалы вокруг Зеленского множатся. Запад отвернется от Украины

Авторитет украинского лидера подрывает целая вереница скандалов. ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> В спартански обставленной четырехкомнатной квартире на 18-м этаже дома по адресу улица Грушевского, 9а в Киеве несколько бизнесменов с хорошими связями собрались обсудить сделки с участием влиятельнейших политиков и чиновников Украины.
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