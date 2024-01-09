СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Было бы очень не плохо, к примеру вывезти этого примата на следственный эксперимент, куда ни будь, где потише и народ..."Уже не такой дер...
  • Strannik Mr
    Сразу отрезать яйца и отправить на свою родину в кишлак."Уже не такой дер...
  • Юрис Хартманис
    В прорубь гандона и обосать"Уже не такой дер...

ОАЭ призвали Нетаньяху просить у Зеленского деньги для палестинцев

ОАЭ призвали Нетаньяху просить у Зеленского деньги для палестинцев

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить зарплату палестинским рабочим, которым запретили въезд в Израиль, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника и осведомленный источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Прокопчик
Красиво ответил!!!
Ответить
10 час.
zoubova
Вроде и не послал,а приятно.
Ответить
7 час.
СА
Сергей Андросов
Натаньяху оху....л, чисто жидовский подход.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх