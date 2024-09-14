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Закон, порядок, государство

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Курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России приняли присягу

Курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России приняли присягу

14 сентября в Москве на ВДНХ под руководством главы МЧС России Александра Куренкова состоялось торжественное приведение к Присяге сотрудника федеральной противопожарной службы курсантов столичного ведомственного вуза.

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