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"В очередной раз": украинские власти "кинули" Еврокомиссию

"В очередной раз": украинские власти "кинули" Еврокомиссию

Это какое-то такое туповатое мошенничество, что даже воображать стыдно. Когда государству обещают более четырех миллиардов евро за выполнение определенного маркера, который самому этому государству может в результате принести минимум вдвое больше, а власть этого государства.

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