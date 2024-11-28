Названы самые популярные песни в России в 2024 году

Сервис VK Музыка подвел итоги года и выяснил, что и кого чаще всего слушали россияне в 2024 году. О самых популярных треках, альбома и артиста стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.
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