Торт из печенья и заварного крема

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы хотите приготовить тортик без замешивания теста и выпечки, тогда предлагаю рецепт торта из печенья и заварного крема.