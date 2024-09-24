Военэксперт Дандыкин: Зеленский на ГА ООН попросит ракеты для ударов вглубь РФ

На неделе высокого уровня, которая является главным событием Генассамблеи ООН, украинский лидер Владимир Зеленский будет снова искать поддержку западных стран, в том числе попросит ракеты и официальное разрешение бить по территории России.
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