«Яндекс» займется разработкой универсального автопилота. Инженеров для этого ищут в Китае

Компания «Яндекс» ищет китайских специалистов по электронике для создания пятого поколения своих беспилотных автомобилей и системы автономного вожденияКак сообщает «Коммерсантъ», в китайском городе Сучжоу «Яндекс» ищет инженера по эксплуатации с опытом разработки электронных блоков управления.