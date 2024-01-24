«Яндекс» займется разработкой универсального автопилота. Инженеров для этого ищут в Китае

Компания «Яндекс» ищет китайских специалистов по электронике для создания пятого поколения своих беспилотных автомобилей и системы автономного вожденияКак сообщает «Коммерсантъ», в китайском городе Сучжоу «Яндекс» ищет инженера по эксплуатации с опытом разработки электронных блоков управления.
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