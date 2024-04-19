У Зеленского «истерика»: не пускают в Конгресс США

«Впечатление такое, что глава Украины вышел из зазеркалья и понял, что мир вертится не вокруг Незалежной» Желание Зеленского лично поспособствовать выделению помощи Украине, обратившись с речью к Конгрессу США, не было оценено по достоинству.
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