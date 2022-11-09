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Юрий Каминский: «В Алдане ходили на обряд якутских шаманов. Правда, некоторые спортсмены по религиозным соображениям не пошли»

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что спортсмены во время сбора в Якутии присутствовали на шаманском обряде.

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