Жуткие кадры с места аварии: бетонные плиты упали на легковушку с людьми. Массовое ДТП с бензовозом случилось на трассе «Краснодар — Кропоткин»Массовое ДТП с бензовозом произошло в Кавказском районе Кубани.
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