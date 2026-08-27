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Живая Кубань

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Жуткие кадры с места аварии: бетонные плиты упали на легковушку с людьми. Массовое ДТП с бензовозом случилось на трассе «Краснодар — Кропоткин»

Жуткие кадры с места аварии: бетонные плиты упали на легковушку с людьми. Массовое ДТП с бензовозом случилось на трассе «Краснодар — Кропоткин»

Жуткие кадры с места аварии: бетонные плиты упали на легковушку с людьми. Массовое ДТП с бензовозом случилось на трассе «Краснодар — Кропоткин»Массовое ДТП с бензовозом произошло в Кавказском районе Кубани.

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