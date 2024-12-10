Строителям трассы М-12 несколько месяцев не выплачивают зарплату

Рабочие записали обращение к главе государства с просьбой помочь решить проблему. Потому что прежние обращения к правоохранителям пока результата не принеслиСтроители трассы М-12 Казань — Екатеринбург обратились к президенту.
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