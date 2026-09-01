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Четыре министерства поддержали проект с онлайн-продажей вин, Минздрав – против

Четыре министерства поддержали проект с онлайн-продажей вин, Минздрав – против

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Министерство здравоохранения выступило с критикой инициативы по запуску пилотного проекта дистанционной продажи отечественного вина через онлайн-платформу "Почты России".

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