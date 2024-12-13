Торжественное вручение паспортов, правовой диктант и викторины: как в Татарстане отметили День Конституции РФ

В городах Татарстана в честь Дня Конституции РФ прошли тематические встречи, лекции, викторины, жители республики написали правовой диктант, казанцам раздавали ленточки с триколором, юным татарстанцам торжественно вручили паспорта.
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