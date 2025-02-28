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Пролёт в 100 км. над Луной

﻿﻿Посадка состоится до 3:34 утра по восточному времени 2 марта. Миссия НАСА на Луну запускает посадочный модуль Модуль Athena был запущен на борту ракеты Falcon 9 и будет проводить научные исследования и тестировать технологии для подготовки к будущим высадкам человека на Луну.

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