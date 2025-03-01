Роспотребнадзор Петербурга проверил качество воздуха рядом с местом пожара на Курляндской улице

Определялось наличие веществ, свойственных процессу горения Как сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, специалисты ведомства совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" выезжали на территорию жилой застройки рядом с местом пожара бывшего пивоваренного завода на Курляндской улице, 49.