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Царьград

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Frontiers in Aging: Газеты улучшают когнитивные функции пожилых

Frontiers in Aging: Газеты улучшают когнитивные функции пожилых

Ученые из Frontiers in Aging обнаружили, что регулярное чтение газет у пожилых людей улучшает когнитивные функции и уменьшает депрессию.

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