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Лица, созданные ИИ, теперь кажутся людям более реальными, чем настоящие

Лица, созданные ИИ, теперь кажутся людям более реальными, чем настоящие

Согласно новому исследованию, проведенному экспертами Австралийского национального университета, лица, созданные искусственным интеллектом (ИИ), теперь кажутся более реальными, чем настоящие человеческие.

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