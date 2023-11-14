Лица, созданные ИИ, теперь кажутся людям более реальными, чем настоящие

Согласно новому исследованию, проведенному экспертами Австралийского национального университета, лица, созданные искусственным интеллектом (ИИ), теперь кажутся более реальными, чем настоящие человеческие.
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