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Пентагон: США передадут Украине 100 барражирующих снарядов Switchblade

Пентагон: США передадут Украине 100 барражирующих снарядов Switchblade

Помощник министра обороны по делам международной безопасности США Селест Уолландер заявила, что Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment.

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