Пентагон: США передадут Украине 100 барражирующих снарядов Switchblade

Помощник министра обороны по делам международной безопасности США Селест Уолландер заявила, что Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment.
Помощник министра обороны по делам международной безопасности США Селест Уолландер заявила, что Соединенные Штаты предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade американской компании AeroVironment.
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