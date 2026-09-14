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Царьград

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В Чите отопление включат 17 сентября 2026 года

В Чите отопление включат 17 сентября 2026 года

Пресс-служба администрации Читы проинформировала о сроках запуска системы отопления в предстоящем осенне-зимнем периоде 2026–2027 годов.

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