Медвежий угол
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Медвежий угол

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Поджигатели и профанаторы. Кому выгодны картинки с горящими машинами?

Поджигатели и профанаторы. Кому выгодны картинки с горящими машинами?

Пишет украинец: Мои друзья, которые живут в России, всё чаще присылают мне сообщения российских СМИ о том, что у нас на Украине, оказывается, вовсю лютуют партизаны-подпольщики, которые борются с режимом Зеленского, убивают или избивают сотрудников ТЦК за насильственную мобилизацию, А главное массово — именно массово — поджигают автомобили военных.

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Комментарии
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Ан ШХ
партизанской войны нет, всех партизан уже переловили или они затаились, а вот недовольных властью уже хоть отбавляй, и самое интересное преимущественно на западенщине, и эта тенденция будет только расти.
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6 час.
Лариса Шемисова
Нет никаких партизан и нет никаких заказов, а есть обыкновенный беспредел  среди отморозков, которых развелось неимоверное количество.
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2 час.
олег гречанин
Бред обожравшегося салом долбоната..
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1 час.

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