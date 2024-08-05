Пишет украинец: Мои друзья, которые живут в России, всё чаще присылают мне сообщения российских СМИ о том, что у нас на Украине, оказывается, вовсю лютуют партизаны-подпольщики, которые борются с режимом Зеленского, убивают или избивают сотрудников ТЦК за насильственную мобилизацию, А главное массово — именно массово — поджигают автомобили военных.
Поджигатели и профанаторы. Кому выгодны картинки с горящими машинами?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ан ШХ
партизанской войны нет, всех партизан уже переловили или они затаились, а вот недовольных властью уже хоть отбавляй, и самое интересное преимущественно на западенщине, и эта тенденция будет только расти.
Ответить
6 час.
Лариса Шемисова
Нет никаких партизан и нет никаких заказов, а есть обыкновенный беспредел среди отморозков, которых развелось неимоверное количество.
Ответить
2 час.
олег гречанин
Бред обожравшегося салом долбоната..
Ответить
1 час.
Свежие комментарии