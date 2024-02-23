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Американцев не заинтересовало интервью Зеленского телеканалу Fox News

Американцев не заинтересовало интервью Зеленского телеканалу Fox News

Зрителей американского телеканала Fox News не заинтересовало интервью украинского президента Владимира Зеленского, об этом свидетельствует количество просмотров ролика на официальном YouTube-канале Fox News.

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