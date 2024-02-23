Американцев не заинтересовало интервью Зеленского телеканалу Fox News

Зрителей американского телеканала Fox News не заинтересовало интервью украинского президента Владимира Зеленского, об этом свидетельствует количество просмотров ролика на официальном YouTube-канале Fox News.
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