В Ливане указали на необходимость прекращения военных операций ЦАХАЛ

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати на встрече президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на необходимость прекращения Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) действий, нарушающих спокойствие на южной границе страны.
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