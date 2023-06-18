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Русские военные нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении: Работает авиация

Русские военные нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении: Работает авиация

Появились последние новости о боях на Купянском направлении.Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении русская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по противнику.

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