Русские военные нанесли восемь ударов по ВСУ на Купянском направлении: Работает авиация

Появились последние новости о боях на Купянском направлении.Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении русская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по противнику.
Появились последние новости о боях на Купянском направлении.Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении русская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по противнику.
Свежие комментарии