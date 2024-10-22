В России предложили снизить возраст выхода на пенсию для одной категории граждан

В России призвали снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). С соответствующим предложением выступили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду», передают «Известия».
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