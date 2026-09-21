Reuters: послы ЕС 22 сентября продолжат обсуждение продления санкций против РФ

Постоянные представители 27 стран Европейского союза 22 сентября продолжат переговоры по соглашению, которое предусматривает снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана при продлении ограничительных мер против тысяч других физических и юрлиц на три года.