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Газета.ру

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Reuters: послы ЕС 22 сентября продолжат обсуждение продления санкций против РФ

Reuters: послы ЕС 22 сентября продолжат обсуждение продления санкций против РФ

Постоянные представители 27 стран Европейского союза 22 сентября продолжат переговоры по соглашению, которое предусматривает снятие санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана при продлении ограничительных мер против тысяч других физических и юрлиц на три года.

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