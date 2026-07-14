Гоночные автомобили, звёзды и легенды: чем запомнился Фестиваль скорости в Гудвуде-2026

Фестиваль скорости в ГудвудеНесмотря на то что все четыре дня над Гудвудом светило палящее солнце, а жара временами становилась почти невыносимой, это ничуть не сказалось на насыщенности программы Фестиваля скорости-2026.
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