В Крыму ответили на слова Зеленского об отсутствии туризма на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко назвал "полной ерундой" слова Владимира Зеленского, что в российском Крыму одиннадцать лет нет никакого туризма.
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