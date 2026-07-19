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Геннадий Орлов: «Соболев против «Спартака» – 2:1. Он герой матча. Я его критиковал, но ведь по делу! Когда взялся за ум – совсем другое дело. Значит, перевоспитали»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче за Суперкубок России против « Спартака ».

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