Россиянам дали советы, как не заразиться оспой обезьян. Как рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов, главная рекомендация — избегать беспорядочных половых связей, особенно с теми людьми, которые приехали из стран, где уже была выявлена оспа обезьян.