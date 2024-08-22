Россиянам дали советы, как не заразиться оспой обезьян. Как рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов, главная рекомендация — избегать беспорядочных половых связей, особенно с теми людьми, которые приехали из стран, где уже была выявлена оспа обезьян.
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