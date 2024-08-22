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Россиянам дали советы, как не заразиться оспой обезьян

Россиянам дали советы, как не заразиться оспой обезьян

Россиянам дали советы, как не заразиться оспой обезьян. Как рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов, главная рекомендация — избегать беспорядочных половых связей, особенно с теми людьми, которые приехали из стран, где уже была выявлена оспа обезьян.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А что уже с людьми нельзя совокупляться? Новый вид хотят вывести? Все эти инфекции проделки лже-ученых!
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17 час.

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