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Джа Морэнт развернулся на 360 градусов в прыжке и забросил лэй-ап

« Портленд » провел открытую тренировку перед своими болельщиками. Во время двустороннего матча звездный разыгрывающий Джа Морэнт , присоединившийся к команде после обмена из «Мефмиса», порадовал зрителей лэй-апом после разворота на 360 градусов.

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