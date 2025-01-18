Что будет с ценами на жилье в 2025 году. Разбор

В 2025 году в России подешевеют квартиры в старых панельных домах и новостройки на стадии котлована. Однако стоимость уже почти готовых квартир и объектов на вторичном рынке в новом жилом фонде может вырасти.
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