Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Чем больше выпьет комсомолец - тем меньше выпьет хулиган"

"Чем больше выпьет комсомолец - тем меньше выпьет хулиган"

Тут намедни Урсула Фон дер Ляйен забавное выдала, мол, Евросоюз вынужден закупать российскую нефть только ради того, чтобы Путин наш, Владимир Владимирович "не заработал на этом ещё больше где-то в других местах".

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