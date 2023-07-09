В Бундестаге выступили против того, чтобы США отправлял боеприпасы на Украины, однако в МИД "незалежной" по-хамски отреагировали на этоЗаместитель министра иностранных дел Украины Алексей Мельник показал уровень развития дипломатии "незалежной".