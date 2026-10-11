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Царьград

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АТОР назвала доступные направления для русских туристов в октябре

АТОР назвала доступные направления для русских туристов в октябре

Стало известно, куда можно отправиться за теплом и сколько это будет стоить.Ассоциация туроператоров России (АТОР) обнародовала перечень наиболее бюджетных туров для пляжного отдыха в октябре 2026 года.

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