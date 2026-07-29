Нефть летит вверх после угроз Трампа разнести Иран

Мировые цены на нефть резко пошли вверх на фоне нового витка эскалации между США и Ираном. Котировки нефти марки Brent превысили отметку $86,5 за баррель, поскольку инвесторы закладывают в стоимость риски возможного расширения военного конфликта и угрозы поставкам сырья через Ближний Восток.