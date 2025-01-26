Творожная запеканка из лапши как в СССР: давно искала тот самый рецепт и, наконец, нашла

Тот самый рецепт творожной запеканки. Точно как в детстве! Вы наверняка помните вкус этой нежной запеканки с лапшой? Многие ели ее в детском саду, а мне пекла бабушка.
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