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Будет вкусно

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Творожная запеканка из лапши как в СССР: давно искала тот самый рецепт и, наконец, нашла

Творожная запеканка из лапши как в СССР: давно искала тот самый рецепт и, наконец, нашла

Тот самый рецепт творожной запеканки. Точно как в детстве! Вы наверняка помните вкус этой нежной запеканки с лапшой? Многие ели ее в детском саду, а мне пекла бабушка.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
со времён савейского детсада ненавижу эту гадость
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14 час.
dimzel
Обожаю. Спасибо за рецептик!
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10 час.

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