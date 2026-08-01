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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Не стало Франко Барези и Алексея Мурыгина, запрет флага России на ЧЕ по гимнастике, три медали россиян в водных видах, Мудрика разбанили, «Спартак» выкупает Даку и другие новости

1.В возрасте 66 лет умер Франко Барези – вечный 6-й номер «Милана» . Футболисты «россонери» почтили память легенды всей командой, соболезнования выразили Ромарио , Мальдини , премьер Италии Мелони и другие.

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