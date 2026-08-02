Мирошник прокомментировал удар дрона ВСУ по детской площадке

Целенаправленные удары по детям являются страшными военными преступлениями. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской площадке в Белгородской области.