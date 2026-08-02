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Мирошник прокомментировал удар дрона ВСУ по детской площадке

Мирошник прокомментировал удар дрона ВСУ по детской площадке

Целенаправленные удары по детям являются страшными военными преступлениями. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской площадке в Белгородской области.

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